LGS merkezi sınavı yarın yapılacak: 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu Öğrencilerin aylardır çalıştığı ve heyecanla beklediği Liseye Geçiş Sınavı yarın gerçekleşecek. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem soruları sorulurken bu sene tüm dönem sorular tüm seneyi kapsayacak.

İHA

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sınava saatler kaldı...

2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava, sınava girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvurularını yapmıştı.

Öğrenciler Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler.

1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı

LGS merkezî sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

Tüm konular sınav kapsamında olacak

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav yapılacak.

Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak.

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınav süreleri

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

Sınavda 8. sınıf öğretim programları esas alınırken sınav soruları, ilgili dersin öğretim programları doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında yer alan konu, kazanım, etkinlik ve sorular doğrultusunda hazırlandı.

Öğrenciler fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak

LGS merkezi sınavına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alırken öğrenciler sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile kabul edilecek.

Sonuçlar 28 Haziran'da belli olacak

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)