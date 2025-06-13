LGS'ye girecek öğrenciler için stres ve kaygı yönetimi önerileri

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Bu hafta sonu gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, yüz binlerce öğrenci için önemli bir dönüm noktası.

Ancak sınav heyecanıyla birlikte gelen stres, kaygı ve endişe, öğrencilerin performansını etkileyebiliyor.

Uzmanlar, sınav öncesi ve sırasında uygulanabilecek yöntemlerle bu duyguların kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

İşte LGS'ye hazırlanan öğrenciler için stresle başa çıkma yolları.

SINAV ÖNCESİ HAZIRLIK VE ZİHİNSEL DİNLENME

Uzmanlar, sınav haftasında yoğun tempodan uzak durulmasını öneriyor.

Son günlerde hafif tekrarlarla bilgileri tazelemenin, zihni dinlendirmek için yürüyüş, müzik dinleme veya bir hobiye vakit ayırmak gerektiğini belirten uzmanlar, düzenli uyku ve sağlıklı beslenme de kritik olduğunu vurguluyor.

Sınavdan önceki gece 7-8 saat uyumaya özen göstermek ve sınav sabahı protein ağırlıklı bir kahvaltı (yumurta, tam tahıllı ekmek, muz) tercih etmek de sınav sırasında daha iyi hissetmek konusunda olumlu sonuçlar doğuracaktır.

NEFES EGZERSİZLERİ VE OLUMLU DÜŞÜNCE

Kaygı anlarında derin nefes egzersizleri etkili bir çözüm.

4 saniye burundan nefes alıp, 4 saniye tuttuktan sonra 4 saniye ağızdan verilmelidir.

Bu yöntemi birkaç kez tekrarlamak sakinleştirici olabilir.

Olumsuz düşünceler yerine, 'Elimden geleni yapıyorum, bu sınav benim değerimi belirlemez' gibi motive edici cümlelerle kendinizi destekleyebilirsiniz.

VELİLERE ÇAĞRI: DESTEKLEYİCİ OLUN

Uzmanlar, ailelerin sınav sürecinde sakin ve destekleyici bir tutum sergilemesinin önemine dikkat çekiyor. Velilerin, çocuklarına güven aşılarken sınav sonuçlarına odaklanmak yerine çabalarını takdir etmesi öneriliyor.

Uzmanlar, "Çocuklarınızın stresini artıracak baskıdan kaçının. Onlara her koşulda yanlarında olduğunuzu hissettirin" diyor.

LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dilerken, uzmanlar sınavın sadece bir adım olduğunu, asıl önemli olanın öğrencilerin kendilerine olan inançları olduğunu vurguluyor.

Sakin kalarak ve bu önerilere kulak vererek öğrenciler, sınav gününü daha verimli geçirebilir.