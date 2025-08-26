Liseye yeni başlayacak öğrencilere rehber kitap seti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 9'uncu sınıfa başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye uyum süreçlerini hızlandırmak ve akademik ile sosyal farkındalıklarını artırmak amacıyla "Liseye Hoş Geldin" kitaplarını hazırladı.

KİTAP SETİNDE NELER VAR

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitaplar, öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler, programların işleyişi ve eğitim platformlarının tanıtımını içeriyor. Kitaplarda Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce derslerindeki yenilikler detaylı şekilde aktarılıyor.

ÖĞRENCİLERE UYUM VE BAŞARI REHBERİ

Kitaplarda;

"Liseye Hoş Geldiniz"

"Bu Kitapta Neler Var?"

"Derslerin Tanıtımı"

"Neler Öğreneceğiz?"

"Nasıl Çalışmalıyım?"

"Başarı İçin İpuçları"

"Çevrim İçi Öğrenme Platformları"

"Örnek Etkinlikler"

gibi bölümler yer alıyor.

ÇEVRİM İÇİ PLATFORMLAR TANITILIYOR

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara kolay erişim sağlayan ve bireysel çalışma imkânı sunan "MEBİ", "OGM Materyal" ve "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları kitaplarda tanıtılıyor.

KİTAPLARA ULAŞIM

"Liseye Hoş Geldin" kitap setlerine https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin adresinden erişilebiliyor.