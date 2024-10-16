Malatya'da deprem nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi

AA

Türkiye dün sabah deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti..

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğünde yaşanan deprem, büyük paniğe neden oldu..

Can kaybının yaşanmadığı depremde, 3 binada kısmi çökme meydana geldi..

Vatandaşları korkutan deprem eğitimi de olumsuz etkiledi.

MALATYA'DA OKULLAR BİR GÜN DAHA TATİL

Bu kapsamda depremin merkez üssü Malatya başta olmak üzere Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Adıyaman'da da eğitime 1 gün ara verilmişti...

Malatya Valiliği, eğitime dün verilen aranın bugün de (17 Ekim 2024) devam edeceğini duyurdu.

11 OKULDA SIVA ÇATLAKLARI VE HAFİF HASARLAR OLUŞTU

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini belirtti.

Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı: