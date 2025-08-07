Mazeretten atanamayan öğretmenlere yeniden başvuru hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yaptığı halde ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere yönelik yeni bir başvuru hakkı tanındığını duyurdu.

9 AĞUSTOS'A KADAR YENİDEN BAŞVURU İMKANI

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 2025 yaz tatili dönemine ilişkin yer değişikliği sürecinde mazeretlerini bildirerek başvuran ancak yer değişikliği yapılamayan öğretmenler, 7-9 Ağustos tarihleri arasında yeniden başvuru yapabilecek.

Başvurular, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle MEBBİS üzerinden ya da doğrudan e-Devlet Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bu ek başvuru süreci, öğretmenlerin mazeretlerinin bulunduğu illere atanabilmeleri için yeni bir fırsat sunuyor.