2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği yeni bir gelişme daha duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Temmuz'da gerçekleştirilen 2025 MEB-AGS, 2025 AGS ve 2025 ÖABT sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

OTURUMLARIN DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yaparak puan ve sıralamalarını görüntüleyebilecek.

Bu işlem, hem ÖSYM’nin internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

AGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MEB-AGS PUAN HESAPLAMA

Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce) için MEB-AGS puanı, iki sınavın birleşimiyle hesaplanacak.

Bu hesaplamada AGS puanının yüzde 50’si ile aynı yıl girilen YDS/e-YDS puanının yüzde 50’si toplanacak. Adayın aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı geçerli sayılacak.

ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise MEB-AGS puanı, tamamen AGS sonuçlarına göre belirlenecek.