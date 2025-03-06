MEB araştırması: Öğrenciler en çok dijital ortamda şiddet görüyor

Haber Merkezi

Dijital şiddet, lise öğrencilerinin günlük hayatının bir parçası haline geldi.

Gençler, sanal ortamda karşılaştıkları baskıları anlatıyor.

Sosyal medya ve internet, öğrenciler için sadece bir iletişim alanı değil, aynı zamanda şiddetin en çok yaşandığı yerlerden biri.

Artık şiddeti sadece fiziksel olarak tanımlamayan gençler, internette paylaşılan fotoğraflardan beğeni sayılarına kadar pek çok şey şiddet olarak görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'da, bu çerçevede lise öğrencileri arasında yapılan "Şiddet Algısı Araştırması"nın bulguları açıkladı.

YÜZDE 92,3'Ü ŞİDDET OLARAK TANIMLADI

Türkiye’nin 26 ilinde, 7 bin 511 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen ankette, lise öğrencilerine "şiddet nedir?" diye soruldu.

En çok yanıt sanal medya ve internet ortamı ile ilgili geldi.

"Kişisel bilgi ve fotoğrafların internet ortamında paylaşılması ile tehdit edilmek" tüm bunların başındaydı. Lise öğrencilerinin yüzde 92,3'ü bu eylemi şiddet olarak tanımladı.

ŞİDDET EN ÇOK DİJİTAL ORTAMDA YAŞANIYOR

Lise öğrencilerinin yüzde 37,1'ine göre, şiddet olayları en çok dijital ortamda yaşanıyor.

Sanal ortamda paylaştıkları içeriklerin kasten beğenilmemesi, beğenilerin geri çekilmesi ve dijital ortamda gruplara alınmama gibi durumları da katılımcıların yüzde 15 ila 20'si şiddet olarak sayıyor.

"EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYMAK ŞİDDET EYLEMİ"

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin yüzde 40'ı arkadaşlarının gönderilerini kasten beğenmediklerini; yüzde 29,8'i ise zaman zaman beğenilerini kasten geri çektiklerini ifade etti.

Öğrencilerin yüzde 73,5'i bir paylaşımın ekran görüntüsünün alınarak yayılmasını, yüzde 72,8'i ise popüler bir görüşe karşı çıkan kişilerin aşağılanmasını şiddet olarak değerlendirdi.

Geçmişte yapılan bir paylaşımın bulunup sosyal medyada eleştirilmesi de öğrencilerin yüzde 61,3'ü tarafından şiddet olarak tanımlandı.

YARISINDAN FAZLASI EN AZ BİR KERE HAKARETE MARUZ KALMIŞ

Katılımcıların yüzde 53'ü en az bir kez sosyal medyada hakaret veya kötü sözlere maruz kaldığını ifade ederken yüzde 40,8'i ise hayatlarında en az bir kez sosyal medyada hakaret ettiklerini veya kötü sözler kullandıklarını belirtti.

HEM MAĞDUR, HEM TANIK, HEM UYGULAYAN

Öğrencilerin yüzde 33,5'i en az bir kez "diğerleri gibi davranmadığı için baskı altında hissettiğini"; yüzde 38'i ise "popüler bir görüşe karşı çıktığı için aşağılandığını" belirtti.

Katılımcıların yüzde 22'si başkalarını popüler bir görüşü savundukları için aşağıladığını kabul etti.