MEB Kararnamesi Resmi Gazete’de: Öğrenci kılık kıyafetlerinde değişiklik

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KIYAFET SERBESTİSİ UYGULAMASI KALKTI

Karara göre, Bakanlığa bağlı okullarda okul kıyafeti dört yıl değiştirilmeyecek, veliler kıyafet almak için belirli mağazalara yönlendirilmeyecek.

Yönetmelikte, "Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetini giymeye devam edebilir." denildi. Yönetmeliğe göre okul kıyfetlerinde şu konulara dikkat edilecek:

Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı Kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek.

EĞİTİM PROGRAMINA GÖRE KIYAFET SEÇİMİ

Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyebilecek.

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilecek.

ÖZEL GÜN VE ETKİNLİKLER

Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapamayacaklar.