MEB, uygun okullarda 'zilsiz okul' uygulamasına geçecek

Okullarda yeni dönem...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan ve tüm illere gönderilen "2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" konulu genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiği hatırlatılan genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde ifade edilen huzurlu aile ve toplum idealine ulaşabilmek amacıyla milli kültürde ailenin yeri, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, çocukların aileleriyle geçirdikleri nitelikli zamanın artırılması, dijital risk ve tehditlere yönelik bilinç oluşturulmasının Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında olduğu belirtildi.

İLK DERS "ORMAN YANGINLARINA KARŞI YEŞİL VATANI KORUMAK" TEMASIYLA YAPILACAK

Okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinin "duyarlılık" değeri kapsamında, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesine önem verilecek.

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak.

EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında, veli olmanın ve aile ortamlarının önemine vurgu yapan video ve dijital içeriklerden yararlanılacak.

TÖREN VE KUTLAMALARDAKİ MATERYALLER KOMİSYON ONAYIYLA KULLANILABİLECEK

Genelgeye göre, 12-18 Aralık arasında kutlanan ve öğrencilerde milli bilincin oluşmasına katkısı bulunan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliklerinde, yerli üretim ve tüketimin önemi, tasarruf bilincinin artırılması ve milli ekonominin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gibi temalar işlenecek, yerli sanayi ile teknoloji ürünleri tanıtılacak.

Okullarda tören, kutlama ve anma günleri gibi etkinliklerde müzik, video, broşür ve pankart gibi materyaller, kurulan eser inceleme komisyonunun onayıyla kullanılabilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10'uncu sınıflarda kademeli olarak uygulanacak.

Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadıkları şehri, şehrin kültürel ve tarihi dokusunu yakından tanıması sağlanacak.

Öğrencilerin bilim, kültür, sanat ve spora yönelik ilgi ve yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi, gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları ile manevi, ahlaki ve insani değerleri içselleştirerek çok yönlü yetiştirilmesi için okul içi ve okul dışı çalışmalar yapılacak.

UYGUN OKULLARDA "ZİLSİZ OKUL" UYGULAMASINA GEÇİLECEK

Genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmaları, öğrenmeye ve araştırmaya açık, okuma, konuşma, dinleme ve yazmada yetkin, milli kültüre ve ahlaka duyarlı yetişmeleri amacıyla okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrencisi azalan okulların açık kalması sağlanacak.

Kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, Sıfır Atık Projesi kapsamında kitapların yıl sonunda teslim tesellüm belgesiyle okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek.

Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.

ÜCRETSİZ DAĞITILAN KAYNAKLAR DIŞINDAKİ MATERYALLER KULLANDIRILMAYACAK

İkinci dönem Öğretmenler Kurulunda velilere maddi külfet getirmeyecek şekilde belirlenmesi gereken okul kıyafetlerinin rengi, kumaşı, tasarım özellikleri ile logolar okul aile birliği tarafından temin edilerek, okulların internet sayfalarında duyurulacak.

Bu doğrultudaki iş ve işlemlerin kontrolleri yapılarak süreç titizlikle izlenecek.

Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin, okul/kurumlarda kullandırılmaması, velilere maddi külfet oluşturacak bu tür uygulamalardan kaçınılması, bu konuda il genelinde okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Özel okulların, eğitim ücretleri ile sundukları diğer hizmetlerin ücretlerini belirlemesinde yönetmelikteki ilgili maddelere uygun hareket etmemeleri, ayrıca kademe başlangıçları için belirlenecek ücretlerde fahiş fiyat uygulamaları durumunda tespit edilen okullarla ilgili işlem yapılacak.

ATATÜRK HAFTASI ANMA ETKİNLİKLERİ ARA TATİL NEDENİYLE BİR HAFTA ÖNCE DÜZENLENECEK

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikler, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak.

12. sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik "Hedef Temelli Destek Eğitimi" ders seçimi, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak okul idarelerince 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma ve tiyatro gibi etkinlikler bir önceki hafta, öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

SINIFLARDA CEP TELEFONU BULUNDURULMAYACAK

Öğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

Planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak.

Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekan veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.

AKRAN DAYANIŞMASI İÇİN KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Genelgeye göre, okullarda akran dayanışmasını güçlendirme konusunda sınıf rehber öğretmenleri, okul idareleri, veliler, öğretmenler ve okul rehberlik servisi tarafından koordineli çalışmalar yürütülecek.

Evde ya da hastanede eğitim hizmetleri, öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak, özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak yapılabilecek.