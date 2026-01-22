MEB’den Mehmet Akif Ersoy anısına Türkiye genelinde bilgi yarışması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında, tüm ortaöğretim öğrencilerine yönelik geniş katılımlı bir bilgi yarışması düzenleyecek.

YARIŞMA 5 AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yarışma 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye finali olmak üzere beş aşamada yapılacak. Organizasyonun, gençlerin milli ve manevi değerlerle bağını güçlendirmesi hedefleniyor.

TAKVİM NETLEŞTİ

Bilgi yarışmasının ilçe etapları 3-10 Şubat, il yarışmaları 10-20 Şubat, bölge finalleri ise 20 Şubat–5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye finali, İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümünün yer aldığı 12 Mart haftasında gerçekleştirilecek.

DÖRT KİŞİLİK TAKIMLAR YARIŞACAK

Her aşamada, her sınıf seviyesinden bir öğrenci olmak üzere dört kişiden oluşan takımlar mücadele edecek. Öğrenciler, bilgi ve yorum gücünü birlikte ortaya koyacak.

SORULAR MİLLİ MÜCADELE RUHUNU YANSITACAK

Yarışma soruları;

İstiklal Marşı’nın yazılış süreci,

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve fikir dünyası,

İstiklal Marşı’nın edebi yapısı ve anlamı,

TBMM’de kabul süreci,

İstiklal Marşı ile Milli Mücadele arasındaki ilişki

başlıkları çerçevesinde hazırlanacak.

FİNAL SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Türkiye finalinde birinci olan takıma ödül ve başarı belgesi verilecek. Yarışma sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi iletişim kanalları aracılığıyla duyurulacak.