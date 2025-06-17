MEB'den yapay zeka destekli dil eğitimi hamlesi

AA & Ensonhaber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim yönetiminden öğretmen gelişimine, okul süreçlerinden öğrenci kazanımlarına kadar pek çok alana dokunan "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı"nı kamuoyuna sundu.

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan belge, 11. Kalkınma Planı kapsamında hayata geçirilen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda hazırlanarak; 4 ana hedef, 15 politika ve 40 somut eylem adımını içeriyor.

2025-2029 dönemini kapsayan bu politika belgesi, eğitimde yapay zekanın kullanım alanlarını, mevcut girişimleri ve gelecek adımları bütüncül bir çerçevede ele alıyor. Eylem planındaki 17 adımın bir yıl içinde, 10'unun 1 ila 3 yıl arasında, kalan 13'ünün ise 3 ila 5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

DÖRT STRATEJİK HEDEF

Belgede yer alan temel hedefler şöyle sıralanıyor: "Eğitimde Yapay Zeka Kültürü Oluşturmak", "Öğretim Programlarında Yapay Zeka Alanını Genişletmek", "Yapay Zeka Destekli Yönetim ve Karar Mekanizmalarını Güçlendirmek" ve "Teknoloji, Altyapı ve Veri Analitiğini Geliştirmek".

ETİK KURUL KURULUYOR

Yapay zekanın eğitim alanındaki kullanımına ilişkin etik ilkeler ve standartlar belirlenerek, MEB bünyesinde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu ve bağlı alt komisyonlar kurulacak. Bu yapı, projeleri değerlendirme ve izleme işlevi üstlenecek.

YAPAY ZEKA OKURYAZARLIĞI VE TOPLUMSAL FARKINDALIK

Öğrencilerden velilere kadar tüm paydaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları hayata geçirilecek. Gençlerin yapay zeka farkındalığını artırmak için eğitim programları, kamu spotları, sosyal etkinlikler ve dijital içerikler geliştirilecek.

FEYZA PROJESİ VE EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ

"Fırsatları Artıran Eğitimde Yapay Zeka (FEYZA)" projesiyle öğrencilere yönelik eğitimler düzenlenecek, öğretmenlere yönelik eğitici eğitimleriyle mesleki gelişim desteklenecek. Ayrıca veliler için de yapay zeka kursları planlanacak.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Yapay zeka ile ders tasarımı konusunda öğretmenlerin yetkinliklerini artırmak amacıyla özel hizmet içi eğitim programları geliştirilecek. Ayrıca, öğretmenlerin bu teknolojileri pedagojik süreçlerde etkin kullanmaları desteklenecek.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ VE BURSLAR

Yapay zeka alanında uluslararası gelişmeler yakından takip edilecek, yurt dışında lisansüstü eğitim kontenjanları artırılacak. Küresel kurumlarla ortak çalışmalar ve zirveler organize edilecek.

YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE DİJİTAL İÇERİKLER

Yapay zeka uygulamalarını içeren öğretim programları geliştirilecek. Özellikle mesleki ve teknik liselere yönelik yeni müfredatlar ve içerikler hazırlanacak. Ortaöğretim düzeyinde ise uygulama becerilerini geliştiren programlar yaygınlaştırılacak.

TÜRKÇE VE YABANCI DİL İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ UYGULAMALAR

Türkçe eğitimi için dört temel dil becerisini geliştiren yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirilecek. Yabancı dil öğreniminde de bireyselleştirilmiş planlar sunabilen, çok dilli içeriklerle zenginleştirilmiş uygulamalar yaygınlaştırılacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ASİSTANLAR VE EĞİTİM İÇERİKLERİ

Öğretmenlerin derslerini zenginleştirmesi için yapay zeka destekli asistanlar geliştirilecek. Görsel, ses ve video üretim süreçlerinde de yapay zeka araçlarının etkinliği artırılacak.

VR/AR TABANLI ÖĞRENME DENEYİMLERİ

Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) alanlarında öğrencilere soyut kavramları deneyimletmek için yapay zeka destekli sanal ve artırılmış gerçeklik içerikleri üretilecek.

KARAR DESTEK VE REHBERLİK SİSTEMLERİ

Bakanlık platformlarına (EBA, ÖBA, HEMBA, DİLİM) yapay zeka destekli içerik önerileri, gelişim takibi ve raporlama özellikleri entegre edilecek. Ayrıca, akademik performans ve ilgi alanlarını analiz eden kariyer yönlendirme modülleri devreye alınacak.

VERİ AMBARI VE YÖNETİM SİSTEMİ

Tüm eğitim verilerinin analiz edileceği yapay zeka destekli bir veri ambarı oluşturulacak. Politika geliştirme süreçlerine katkı sunacak iş zekası temelli Bakanlık Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesine devam edilecek.

ÖZEL EĞİTİMDE YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ

Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için sesli okuyucular, altyazı ve işaret dili destekli çözümler geliştirilecek. Ayrıca bireyselleştirilmiş geri bildirim verebilen uygulamalar tasarlanacak.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNE ENTEGRASYON

Öğrenme analitiği ile güçlendirilmiş otomatik sınav değerlendirme sistemleri ve akıllı geri bildirim mekanizmaları hayata geçirilecek.

DANIŞMANLIK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ EKOSİSTEMİ

Mevzuat ve haklar hakkında bilgi sağlayacak çevrim içi danışmanlık aracı geliştirilecek. Bakanlık personeline yönelik veri analitiği ve makine öğrenmesi eğitimleri düzenlenecek.

YERLİ GİRİŞİMLERE DESTEK

Yerli yapay zeka algoritmaları geliştiren girişimler, fonlar ve kuluçka merkezleriyle desteklenecek. Kamu, özel sektör ve üniversiteler iş birliği içinde yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirecek.