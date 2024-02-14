MEB'den yeni düzenleme! Tatil süresi kısalacak, okul süresi artacak Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yılda 180 gün yerine 200 gün okula gideceği şekilde bir takvim oluşturmaya başladı. Düzenlemeye göre ara tatiller devam edecek ancak yaz tatili daha kısa sürecek.

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ensonhaber.com

Milyonlarca öğrenci ve veli, ara tatille ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntılarını bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir düzenlemenin üzerinde duruyor.

Buna göre, eğitim süresinin artması ve tatilin kısaltılması hedefleniyor.

Ara tatilde değişiklik yok

Ayrıntılar şu şekilde...

Sabah gazetesinin aktarımına göre; merakla beklenen ara tatille ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak. Böylelikle kasım ve nisan ayında yapılacak tatiller uygulanmaya devam edecek.

Yaz tatili kısaltılacak

Ancak öğrencilerin yıl boyunca daha fazla okula gitmesi için 180 gün olan eğitim-öğretim günü, 200 güne çıkarılacak.

Bu günlerin artması için de yaz tatilinin kısaltılması hedefleniyor.

Gelişmiş ülkelerdeki süre göz önünde bulunduruluyor

Birinci dönem 90 gün, ikinci dönem de 90 gün olmak üzere 180 gün olan eğitim-öğretim günleri, resmi ve milli-dini bayramlara göre hesaplanıyor.

Kimi zaman hava muhalefeti nedeniyle bu günler kısalabiliyor. MEB de bu durumun önüne geçmek adına, gelişmiş ülkelerdeki süreyi de göz önünde bulundurarak bir çalışma halinde.

11 haftalık yaz tatili uzun bulunuyor

Türkiye’de ara tatil düzenlemesinden önce yaz tatili 13 hafta olarak yapılıyordu.

20192020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya düştü.

Ancak diğer ülkelerde karşılaştırıldığında bu sürenin yine uzun olduğu belirtiliyor.