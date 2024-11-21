MEB'ten 'beden eğitimi' branşına yönelik atama duyurusu

DHA

Sözleşmeli öğretmen ataması bekleyenlere müjdeli haber geldi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atamaya ilişkin resmi açıklamada bulundu.

Açıklamada, 2024 yılında milli sporculardan beden eğitimi alanında sözleşmeli öğretmen olarak yapılacak atama işlemi için duyuruya yer verildi.

32 KONTENJANA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Bu kapsamda, milli sporculardan 32 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında değerlendirilecek.

Ardından uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 17-20 Aralık 2024 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun bulunan başvurular onaylanacak.

SONUÇLAR MEB'İN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Atamalar ise 24 Aralık 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlar MEB'in internet sitesinde duyurulacak.

Ataması gerçekleşenler, 7315 sayılı Kanun'a göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlandığı tarihten itibaren göreve başlayabilecek.