Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bakanlığa bağlı işletmeler, 28 Eylül'de eğitim ve stajlara başlayabilir

Milli Eğitim Bakanlığı, lise stajlarına ilişkin açıklama yaptı. Staj yapılacak işletmelerin denetim ve kuralları gözetme sorumluluğu alması şartıyla 28 Eylül'de staj ve eğitime başlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzası ile lise stajlarına yönelik yeni kararı açıkladı.

Bakan Ziya Selçuk'un imzası ile yayınlanan kararda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri için staj bilgilendirmesi yapıldı.

28 EYLÜL'DE STAJ VE EĞİTİME BAŞLANABİLECEK

Öğrencilerin, işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve koronavirüs salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başyabilecekleri duyuruldu.