AA & Ensonhaber

Ordu'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 41 yaşındaki Murat Kömür, meslek hayatına adım attığı 19 yıl boyunca öğrencilerine okuma sevgisi kazandırmak için çeşitli yöntemler geliştirdi. Öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığını güçlendirmek ve onları daha fazla okumaya teşvik etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma planlayan Kömür, kendi ders tekniğini oluşturdu.

Uygulamaya koyduğu bu teknik sayesinde öğrencilerinin gelişimini yakından gözlemleyen Kömür, onların kitaplara olan ilgisini artırarak okuma motivasyonlarını yükseltti. Bu yöntem doğrultusunda, öğrenciler okudukları kitaplardan en önemli beş kelimeyi belirleyip, anlamlarını araştırıyor ve bu kelimeleri cümle içinde kullanarak pekiştiriyor. Ardından, kitapta işlenen konuyla ilgili beş soru hazırlıyor ve kendilerini en çok etkileyen sahneyi kara kalem ya da renkli boyalarla resmediyorlar.

YILDA EN AZ 60 KİTAPLA OKUMA MARATONU

Öğrenciler, Türk ve dünya edebiyatından yılda en az 60 kitap okuyarak bir okuma maratonuna katılıyor. En fazla kitabı bitirenler ise plaket ve çeşitli ödüllerle teşvik ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda görev yapan Kömür, okuma kültürünü yaygınlaştırmak adına büyük bir çaba sarf ettiğini belirterek, bu doğrultuda fantastik ve macera türünde 16 kitap kaleme aldığını ifade etti.

Ayrıca Kömür’ün geliştirdiği ders tekniği, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan "Kademeli Sorumluluk Devri Modeli"ne uygun bir şekilde öğrenci merkezli bir yaklaşım sunuyor. Derslerinde öğrencileri aktif bir katılıma teşvik eden Kömür, süreci şu sözlerle anlatıyor:

Sevdikleri kitapları okumalarını teşvik ediyoruz. Her öğrenci kitabını okuyup en az beş önemli kelime seçiyor, anlamlarını araştırıp cümle içinde kullanıyor. Ardından kitapla ilgili beş soru hazırlıyor ve en çok etkilendiği sahneyi kara kalemle çiziyor veya boyuyor. Bu uygulamayı her cuma günü gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler tahtaya çıkarak kitap hakkında birbirlerine sorular yöneltiyor, daha önce okumuş olanlar tartışmalara katılarak süreci daha interaktif hale getiriyor.

Bilim Çocuk Dergisi'ni de okuyan öğrencilerin bu yöntem sayesinde bilim ve güncel gelişmeler hakkında birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten Kömür, böylece derslerin hem eğlenceli hem de öğretici bir boyut kazandığını vurguladı.

Öğrencilerine kazandırdığı bu yenilikçi okuma yaklaşımı, akademik alanda da dikkat çekti. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hasret Nur Baş, Kömür’ün derslerine stajyer öğretmen olarak katıldıktan sonra bu özel teknikten ilham alarak tez çalışmasını bu konuya adadı. "Fark Yaratan Bir Türkçe Öğretmeninin Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulama ve Stratejileri: Bir Durum Çalışması" başlıklı yüksek lisans tezi, kabul edilerek yayımlandı.

Bu akademik başarının kendisini gururlandırdığını dile getiren Kömür, öğrencileri için daha fazla proje üretmek adına motivasyonunun arttığını belirtti.

"ÇALIŞMALARIMDA BİR KELEBEK ETKİSİ YARATTI"

Ders tekniğinin öğrencileri üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlediğini belirten Murat Kömür, bu başarının kendisine büyük bir motivasyon sağladığını dile getirdi:

Benim için en büyük kazanç, öğrencilerimin kitap okuma alışkanlığı kazanması. Çalışmalarım manevi bir beklentiyle başladı, ancak akademik bir araştırmaya konu olması bana güç kattı ve bir kelebek etkisi oluşturdu. Bu yöntemin giderek daha geniş bir kitleye yayılacağını düşünüyorum. Bilimsel bir temele oturması, yaptığım işin değerini daha da anlamlı hale getirdi ve beni gururlandırdı.

"ÖRNEK BİR ÖĞRETMENİN ÇALIŞMALARININ GÖRÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Tezin danışmanlığını üstlenen Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Kanık Uysal, Murat Kömür’ün öğrencileri için özveriyle çalışan bir eğitimci olduğunu vurguladı.

"Bu tez, bir öğretmenin fark yaratabileceğini gösteriyor. Şimdi bu çalışmanın daha geniş kitlelere ulaşmasını, eğitim camiasında örnek alınmasını ümit ediyoruz." diyen Uysal, aynı zamanda yüksek lisansa başlayan Kömür’ün akademik alanda da başarılı bir yolculuk sürdürdüğünü belirtti.

ÖĞRENCİLER DE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Ders tekniğinin en büyük faydalarını öğrenciler, bizzat dile getirdi. 6. sınıf öğrencisi Ceren Akçay, düzenli kitap okuma alışkanlığı sayesinde kelime dağarcığının hızla geliştiğini ve bilimsel makalelere olan ilgisinin arttığını söyledi.

Elif Beril Çağlar ise okuma alışkanlığının kendisine paragraf anlama becerisi kazandırdığını belirterek, "Kitap okumak, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) bize büyük avantaj sağlayacak. Paragrafları daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda televizyon ve dijital ekranlardan uzak durmamızı sağlıyor." dedi.

Zeynep Akçay da öğretmeni sayesinde kitap okumaya olan ilgisinin arttığını ve geçen yıl tam 10 bin 756 sayfa kitap okuyarak plaket kazandığını ifade etti. "Kitaplarla kurduğum bağ sayesinde artık okumak benim için bir alışkanlık değil, bir tutku haline geldi." diye ekledi.