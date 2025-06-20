Nüfus müdürlükleri YKS için hafta sonu açık tutulacak

Bu hafta sonu Türkiye'de sınav heyecanı yaşanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi için nüfus müdürlüklerinin 21-22 Haziran'da açık olacağı duyuruldu.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN AÇIK OLDUĞU SAATLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 21 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacağı belirtildi.

RANDEVU GEREKMEYECEK

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.