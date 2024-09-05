Öğrencileri ve velileri kaynaştıran etkinlik Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı hafta, uyum sürecini kolaylaştırmak ve velilerin okul ile ilişkilerini güçlendirmek için bir etkinlik düzenlendi.

AA & Ensonhaber

Yeni eğitim öğretim döneminde okula ilk kez adım atan öğrencilerin ve ailelerinin öğretmenlerle uyum sürecini kolaylaştırmak ve güçlendirmek amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında bir protokol hayata geçirildi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başladığı hafta, ilkokula yeni adım atan öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştırmak amaçlanıyor. Bu kapsamda, öğrencilerin okul ortamına ve öğretmenlerine hızlıca adapte olabilmesi için çeşitli oyunlar ve etkileşimli etkinlikler düzenlenecek, böylece hem kaygıları azaltılacak hem de aile içi ilişkiler güçlendirilecek. Velilerin okul ile olan bağlarını kuvvetlendirmek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek de bu sürecin önemli hedeflerinden biri.

AİLELER ÖĞRETMENLERLE DAHA İYİ İLETİŞİM KURABİLECEK

Protokol ayrıca, ailelerin öğretmenlerle tanışma ve sağlıklı iletişim kurma fırsatları bulmasını, farklı kültürlerden gelen ailelerin kaynaşmasını sağlayacak etkinlikler düzenlemeyi de kapsıyor. Velilere, çocuklarının eğitimine dair rehberlik sunmak ve okul hayatına yeni başlayan çocuklar ile ailelerine yönelik özel faaliyetler planlanması da projeye dâhil.

ÖĞRENCİLER VE VELİLERLE KORTEJ YÜRÜYÜŞLERİ

Bu süreçte, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve velileriyle birlikte kortej yürüyüşleri düzenlenmesi planlanıyor. Türkiye genelindeki tüm ilçelerde hayata geçirilecek bu kortej yürüyüşleri, çocukların okula başlamasını bir büyüme ve olgunlaşma süreci olarak görmeyi teşvik edecek, aynı zamanda yerel esnafın da desteğiyle geniş bir farkındalık hareketine dönüştürülerek dünyaya örnek olacak bir "okula başlama" girişimi başlatılması hedefleniyor.

"BİZİ ANLA'TIR" 81 İLİ GEZECEK

"Bizi Anla’tır’’ konseptli, farklı illeri gezecek olan tır faaliyete geçecek. Tırda yer alan mobil sahnede film gösterimi yapılacak. Öğrencilerin oryantasyonu için okul içi çalışmalar gerçekleştirilecek.

"Bizi Anla’tır’’ tırının en önemli özelliği ise şehir merkezlerine giden değil, okullara ulaşamayan, sahada emekçi olan, tarlada olan, sanayi sitesinde olan insanlara ulaşarak burada onlara film izleterek onlara belli dokümanlar veren bir tır olup böylece farkındalık oluşturmak. Bu doğrultuda, "Bizi Anla’tır’’ ile eylül ayı boyunca 81 ilin tamamının taranmış ve bitirilmiş olması hedefleniyor.

AİLE TİYATROSU DÜZENLENECEK

Uyum haftasıyla birlikte Velivizyon Platformunda yer alan Ailem dizisi, 81 ilin tamamında sinemalarda ücretsiz olarak gösterimde. Ayrıca 81 ilin tamamında “aile tiyatrosu” kapsamında ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocuğun o gün yaşadıklarını ele alan, aile ve okul olmak basamaklarını anlatan, farkındalığı yüksek bir tiyatro oyunu hazırlandı. Oyun 81 ilde oynanacak.

Ailelere/velilere yönelik sinema, tiyatro ve konferans seansları da Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca organize edilecek.

Öte yandan bu çalışmaların yanı sıra, 81 ilin tamamında ailelere hem pedagoglar hem de kişisel gelişim uzmanlarıyla konferanslar veriliyor.