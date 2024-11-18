Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı

AA

Binlerce öğrencinin beklediği haber geldi.

Burs başvurularının hesaplarına yatmasını bekleyen öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İKİ AYLIK ÖDEME YAPILACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak.

ÖDEMELER NASIL YATIRILACAK?

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.

T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

2024 YILI BURS VE KREDİ MİKTARLARI NE KADAR?

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin lira ve doktora öğrencilerine 6 bin lira üzerinden iki aylık para ödenecek.