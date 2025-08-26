Öğretmenlere ikinci kez yer değiştirme başvurusu imkanı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

YAZ DÖNEMİNDE İKİNCİ KEZ BAŞVURU İMKANI

Tekin, öğretmenlerle yapılan istişareler sonucunda yaz döneminde ikinci kez iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının alınacağını duyurdu. Başvurular, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.

ATAMALAR 5 EYLÜL'DE

Bakan Tekin, atama işlemlerinin başvuruların tamamlanmasının hemen ardından 5 Eylül’de yapılacağını, ataması gerçekleşen öğretmenlerin ise 8 Eylül’den itibaren ilişik kesme işlemlerini başlatabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, başvuruların sona ereceği gün olan 5 Eylül’de atama işleminin gerçekleştirileceği vurgulandı. Bu nedenle başvuru ekranının aynı gün saat 13.00’te kapanacağı ifade edildi.