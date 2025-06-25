Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler nedeniyle il içinde yer değiştirmek isteyenlerin başvuruları, "Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.

MAZERETLERİN BİLDİRİLECEĞİ TARİH

Öğretmenlerin, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirmeleri gerekiyor.

TERCİH BAŞVURULARI TARİHİ

Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.

ATAMA TARİHİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

AYRILMA TARİHİ

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz itibarıyla yapılabilecek.

Duyuruya ilişkin detaylara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor