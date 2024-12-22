Öğretmenlikte kariyer sınavı kaldırıldı yerine 4 şart getirildi

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ve öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarını yeniden düzenleyen "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, aday öğretmenlik süreçleri ve öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek açıklandı.

ÖĞRETMENLERE 4 ŞART

Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerleyebilmesi için kıdem şartını yerine getirmeleri, gerekli eğitimi tamamlamaları, kademe cezası almamış olmaları ve aktif olarak öğretmenlik yapmaları şart koşuldu.

-Kıdem şartı,

-Gerekli eğitimi tamamlamak,

-Kademe cezası almamış olmak,

-Aktif olarak öğretmenlik yapmak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK İÇİN YENİ KRİTERLER

Bu yönetmelik, ayrıca uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanları için yeni kriterler getiriyor.

ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN YETİŞTİRME PROGRAMI

18 Ekim 2024 tarihi itibarıyla aday öğretmen olarak görev yapanlar ile 1 Eylül 2025'e kadar aday öğretmen olarak atanacaklar, "Aday Öğretmen Yetiştirme Programı"na tabi tutulacak.

ADAYLIK SÜRESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Adaylık süresi, bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmayacak şekilde belirlendi. Programı başarıyla tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmasıyla birlikte öğretmen kadrosuna atanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İÇİN DEĞİŞİKLİKLER

18 Ekim 2024 itibarıyla sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan ancak adaylık sürecini tamamlamamış olanlar ile 1 Eylül 2025’e kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek olanlar da aynı adaylık sürecine tabi tutulacak.

ÜÇ YIL SONRA ÖĞRETMENLİK KADROSUNA ATANANLAR İÇİN

Ancak sözleşmeli öğretmenlikte üç yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar için adaylık hükümleri uygulanmayacak.

KIDEM ŞARTLARI VE EĞİTİM PROGRAMI

Yönetmelik, öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarına ilişkin önemli yenilikler içeriyor. Öğretmenler, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanlarını kazanmak için belirli kıdem şartlarını sağlamanın yanı sıra eğitim programlarını tamamlamaları gerekiyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK:

Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesi cezası bulunmayan öğretmenler, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na başvurabilecek. Bu programı başarıyla tamamlayanlar uzman öğretmen ünvanı alacak.

BAŞÖĞRETMENLİK:

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesi cezası olmayan uzman öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı’na başvurabilecek. Programı başarıyla tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilecek.

DOĞRUDAN BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU:

18 Ekim 2024 itibarıyla görevde bulunan öğretmen veya uzman öğretmenlerden, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte toplamda 20 yıl hizmet süresini tamamlamış olanlar ve kademe ilerlemesi cezası bulunmayanlar, doğrudan Başöğretmenlik Eğitim Programı’na başvurma hakkına sahip olacak.

HİZMET SÜRESİ HESABINDA YENİ DÜZENLEME

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanlarına başvuruda bulunacak öğretmenlerin hizmet süresi hesaplamalarında aday öğretmenlikte geçen süreler, eğitim kurumu müdürlüğü ve yöneticilik görevlerinde geçen süreler ile vekil öğretmenlikte geçirilen süreler dikkate alınacak.

Ayrıca askerlik hizmetini temel askerlik eğitimi dışında öğretmen olarak tamamlayanların bu süreleri de hesaplamaya dahil edilecek.

KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

(TEMMUZ 2024/ARALIK 2024)

Başöğretmen: 55 bin 962 lira

Uzman öğretmen (1/4 derece): 52 bin 568 lira

Öğretmen (1/4 derece): 47 bin 433 lira

Sözleşmeli öğretmen (ortalama): 19 bin 200 lira