Okullar açılıyor: Çocukların ilk okul gününe özel tavsiyeler 3 aylık tatilin ardından yarın, milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Okula başlayacak öğrencilerin ilk günü daha rahat geçirmesinde ise ailelere büyük iş düşüyor.

Haber Merkezi

Okulların açıldığı ilk gün çocuklar için heyecan verici ve bazen stresli olabilir.

Aşağıda yer alan önerilerle, çocukların okulun ilk gününe olumlu ve motivasyon dolu bir başlangıç yapmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Bugünü daha keyifli ve başarılı hale getirmek için şu önerilere dikkat edebilirsiniz:

ÇOCUKLARIN İLK OKUL GÜNÜNE ÖZEL ÖNERİLER

1. Önceden hazırlık

Çocukların okul çantalarını, kıyafetlerini ve gerekli malzemelerini bir gün önceden hazırlayın. Sabah acele etmeden güne başlamak daha rahatlatıcı olur.

Birlikte okula nasıl gideceklerini konuşun ve rotayı gözden geçirin (yürüyerek, otobüsle vb.).

2. Pozitif bir sabah rutinine sahip olmak

Sabahları huzurlu ve pozitif bir ortam yaratın. Çocuğun sevdiği bir kahvaltı hazırlayarak günü güzel başlatabilirsiniz.

Sabah erken kalkıp zamanında hazır olmayı teşvik edin, böylece okula yetişme stresi yaşamazlar.

3. Heyecan ve endişeleri konuşmak

Çocuklar ilk gün yeni arkadaşlar ve öğretmenlerle tanışma konusunda endişeli olabilirler. Onlara ilk gün heyecanının normal olduğunu ve herkesin aynı durumda olduğunu anlatın.

Çocuklara açık uçlu sorular sorarak duygularını paylaşmalarına yardımcı olun. Örneğin, “Bugün neler yapmayı dört gözle bekliyorsun?” gibi sorularla sohbet açabilirsiniz.

4. Arkadaşlık kurmaya teşvik etmek

Çocuğunuzun sınıfta yeni arkadaşlar edinmesini teşvik edin. Diğer çocuklarla tanışmak için onları cesaretlendirin.

Onlara paylaşmanın, arkadaş canlısı olmanın ve iyi bir dinleyici olmanın önemini anlatın.

5. Pozitif olumlamalar kullanmak

Çocuğunuza cesaret verici ve motive edici sözler söyleyin. “Başaracaksın”, “Harika bir gün seni bekliyor” gibi olumlamalar kullanarak kendine güvenini artırın.

6. Okuldan sonra rahatlama zamanı

Okulun ilk günü çocuğunuzu yorgun hissettirebilir. Eve döndükten sonra biraz dinlenmesine ve rahatlamasına fırsat tanıyın. Sevdiği bir aktivite ile günün stresini atmasını sağlayın.

İlk günün nasıl geçtiğini konuşarak deneyimlerini paylaşmasına izin verin.

7. Eğlenceli bir akşam planlayın

Okulun ilk gününün ardından, çocuğunuzla birlikte güzel bir akşam geçirerek günü kutlayın. Birlikte oyun oynayabilir, sevdiği bir filmi izleyebilir veya dondurma yemeye gidebilirsiniz.