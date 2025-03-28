Okullarda 9 günlük ara tatil bugün başlayacak

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Yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ikinci ara tatil başlıyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili, öğrencilere hem dinlenme hem de eğlenme fırsatı sunacak.

İKİNCİ ARA TATİL BAŞLIYOR

Hafta sonları da dahil edildiğinde toplam 9 gün sürecek bu tatil boyunca öğrenciler, ikinci dönemin yoğun temposundan bir süreliğine uzaklaşarak stres atma şansı yakalayacak.

Ayrıca, spor yapmak, sanatsal aktivitelerle ilgilenmek ya da eksik konularını gözden geçirmek isteyen öğrenciler için de bu tatil önemli bir fırsat olacak.

Öğretmenler için ise tatil süresince seminerler çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

7 NİSAN DERS BAŞI

Tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Eğitim-öğretim yılının kalan sürecinde, öğrenciler hem akademik başarılarını artırmak hem de yıl sonu sınavlarına hazırlanmak için derslerine yoğunlaşacaklar.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek.