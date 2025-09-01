Okullarda 'uyum haftası' bugün başlayacak

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul öncesi ve 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri kapsamında veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin tanışmasını sağlayacak etkinlikler düzenlendi.

ÖĞRENCİLERİN OKULA ADAPTASYONU DESTEKLENECEK

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula adaptasyonunu desteklemek amacıyla hazırlanan rehberlik programları, 1-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek.

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN UYUM MATERYALLERİ VE ETKİNLİKLER HAZIRLANDI

Bu doğrultuda okul öncesi öğrencilerine yönelik ‘Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu’, ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ‘Uyum Haftası Etkinlikleri’ ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise ‘Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri’ hazırlandı.

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.