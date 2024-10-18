Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

AA



Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri, yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 39 bin lira, özel eğitim okullarında 52 bin 750 lira, mesleki eğitim kurumlarında 43 bin 750 lira olarak tespit edildi.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 39 bin liraya yükselecek.

MESLEKİ-TEKNİK OKUL PANSİYON ÜCRETİ: 43 BİN 750 LİRA

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 43 bin 750 liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 52 bin 750 lira olacak.

2025 PANSİYON ÜCRETLERİ

2025 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle: