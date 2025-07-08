Ortaokullar içinde ana sınıfı açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte eğitim kurumlarına yönelik önemli yenilikler yürürlüğe girdi.

Artık sadece ilkokullarda değil, ortaokul bünyelerinde de ana sınıfları açılabilecek. Böylece özel eğitim ana sınıfları da dahil olmak üzere, okul öncesi eğitimin tüm ilköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE TİYATRO BÖLÜMÜ

Yönetmelikle birlikte güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılmasına yönelik fiziki koşullar yeniden belirlendi. Buna göre;

En az 100 metrekare büyüklüğünde, akustik düzenlemesi yapılmış, profesyonel ses ve ışık donanımına sahip bir tiyatro salonu,

En az 30 metrekarelik 3 prova odası,

1 adet aynalarla donatılmış çalışma odası bulunması zorunlu hale getirildi.

PANSİYONLARA ESNEK ODA DÜZENİ

Okul pansiyonlarında barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla, öğrenci başına en az 10 metreküp alan sağlanması şartıyla, en az 3, en fazla 15 öğrencilik yatakhaneler düzenlenebilecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ'NE YENİ YETKİLER

Yönetmelikte yer alan bir diğer önemli değişiklik ise Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile kurulan Milli Eğitim Akademisi’ne ilişkin. Buna göre, Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek, ayrıca mevcut hizmet içi eğitim enstitüleri bu merkezlere dönüştürülebilecek.