ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı İki yıllık üniversite mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamaları için önlerinde bir fırsat oluşturan Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu.

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

BAŞVURU ADRESİ

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

"BAŞVURU KILAVUZU İNCELENMELİ"

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)