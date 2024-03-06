ÖSYM, DUS ve STS Diş Hekimliği başvurularını başlattı

ÖSYM, iki farklı sınav için başvuruları almaya başladı.
2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) için adaylara duyuru yapıldı.
Ayrıca, 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) başvurular da alınıyor.
Son tarih 13 Mart
ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 13 Mart'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınavların tarihi 20 Nisan
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
Sınavlar, 20 Nisan'da uygulanacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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