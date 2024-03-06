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ÖSYM, DUS ve STS Diş Hekimliği başvurularını başlattı

ÖSYM, DUS ve STS Diş Hekimliği başvurularını başlattı ÖSYM, 13 Mart'a kadar başvuruları kabul edeceğini söyledi. Sınavların tarihi 20 Nisan olarak açıklandı.