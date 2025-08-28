Abone ol: Google News

ÖSYM duyurdu: 2025-KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavına giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 15:07


KPSS adayları heyecanlı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz dakikalarda yaşanan gelişmede ise ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavına giriş belgelerini erişime açtı.

2025-KPSS A GRUBU SINAVI 7 EYLÜL'DE UYGULANACAK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

