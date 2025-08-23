Abone ol: Google News

ÖSYM duyurdu: Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün uygulanan e-YDS 2025/9 İngilizce'nin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 19:10
ÖSYM duyurdu: Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

Çok sayıda adayın heyecanla beklediği haber geldi...

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/9 İngilizce) sonuçları açıklandı.

DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Konuya ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), internet sitesinden açıklama yapıldı. 

Açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/9 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ADAYLAR, SONUÇLARA NEREDEN ERİŞEBİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Eğitim Haberleri