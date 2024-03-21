ÖSYM duyurdu! MSÜ sınav sonuçları açıklandı

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Eğitim hayatlarını askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen adayların beklediği gün geldi.
3 Mart Pazar günü gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında (MSÜ) binlerce aday ter döktü.
Ardından gözler, sonuçların açıklanacağı güne çevrildi.
Bugün ise MSÜ sonuçları açıklandı.
Sonuçlar erişime açıldı
Merakla beklenen sonuçlara erişmek için ÖSYM'nin sonuç adresine saat 10.00'dan itibaren erişim sağlanıyor.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecek.
Sonuçları öğrenmek için tıklayınız
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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