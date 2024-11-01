ÖSYM duyurdu: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 3 Kasım pazar günü yapılacak

AA

Birçok aday, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) ilişkin gelecek haberi bekliyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından açıklama geldi.

3 KASIM PAZAR GÜNÜ DÜZENLENECEK

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım Pazar günü yapılacak.

Sınav sonuçları ise, 22 Kasım'da açıklanacak.

114 BİN 623 ADAY SINAVA GİRECEK

Açıklamaya göre, sınava Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'den 114 bin 623 aday girecek.

81 ilde düzenlenecek sınavlar kapsamında 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanılacak.

SINAV 180 DAKİKA SÜRECEK

89 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak olan sınavlarda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine izin verilmeyecek.

Ayrıca, 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK

Öte yandan, her sene yaşanan kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için de il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

"ADAYLARA ÇOKTAN SEÇMELİ 80 SORU SORULACAK"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav günü emniyet personeli dahil 17 bin 721 kişinin görev yapacağını açıklayarak YDS/2'nin 5 farklı dilde uygulanacağını bildirdi.

Ersoy, düzenlenecek sınava ilişkin şu açıklamalarda bulundu: