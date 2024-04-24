ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2024-YDS/1 sonuçları, ÖSYM sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.
ÖSYM'den açıklama geldi
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YDS sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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