ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart tarihinde uygulanan 2024 yılının ilk YDS sınavının sonuçları online sistem üzerinden sorgulanabilecek.

ensonhaber.com

Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2024-YDS/1 sonuçları, ÖSYM sonuç sistemi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

ÖSYM'den açıklama geldi

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sonuçları öğrenmek için tıklayınız...