ÖSYM duyurdu! YKS başvuruları başladı... ÖSYM başvuru sayfası 2024... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının başladığını açıkladı.

ensonhaber.com

Binlerce öğrenciyi ilgilendiren haber, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) geldi.

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için başvurular başladı.

ÖSYM sınav takvimine göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanacak

Sınav için başlayan başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2024-YKS sonuçlarının ise 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

ÖSYM YKS SINAVI BŞAVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ