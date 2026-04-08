Hayırsever polis, Şırnak'ta binlerce çocuğa sevinç dağıttı

Ankara’da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Polis Haftası vesilesiyle hayırseverlerle iş birliği yaparak 3 bin oyuncak ve kırtasiye malzemesini topladı. Malzemeler; Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Siirt ve Ağrı’daki çocuklara ulaştırıldı.

ŞIRNAK'TA YÜZLERCE ÖĞRENCİ SEVİNDİ

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere, Ayvalık, Başaran, Çığlıca ve Ilıcak köylerinde de yüzlerce öğrenciye hediyeler dağıtıldı. Gönüllü Yılmaz Gükçe, “Ankara’da görevli polis ağabeyimiz Mustafa Şahin, doğu ve güneydoğu illerinde binlerce çocuğa hediyeler gönderdi. Allah razı olsun. Bu vesileyle Polis Haftası’nı kutluyorum. Bu anlamlı güne denk gelmesi bizleri de mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

POLİS HAFTASI'NA ÖZEL BİR MESAJ

Mustafa Şahin’in başlattığı bu yardım çalışması, hem öğrencilere moral olurken hem de Polis Haftası’na özel anlamlı bir jest olarak dikkat çekti. Çocuklar, hediyelerle hem mutlu oldu hem de eğitim malzemelerine kavuştu.