ÖSYM: YÖKDİL/2 başvuruları başladı

AA

2025- (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) YÖKDİL/2 sınavı, 27 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

Adaylar, ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesinde yer alan sınav kılavuzundan erişebiliyor.

BAŞVURULAR 18 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün başlayan başvurular 18 Haziran'a kadar devam edecek.

BAŞVURU NOKTASI

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.