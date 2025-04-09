Proje uygulayan eğitim kurumlarına atama sonuçları açıklandı

AA

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı, "2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin başvuru kılavuzunun 5 Şubat'ta yayımlandığı hatırlatıldı.

ATAMA TARİHLERİ

Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacak adayların 12-17 Şubat'ta elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran'dan, yöneticilerin ise 11 Temmuz'dan itibaren yapılacak." bilgisi verildi.