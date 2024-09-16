Samsun'da çocuklar, unutulmak üzere olan sokak oyunlarını öğreniyor Samsun'a gönderilen "Gezici Kütüphane", çocukları kitabın yanı sıra unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla da tanıştırıyor.

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AA & Ensonhaber

2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gazi İl Halk Kütüphanesi’ne teslim edilen Gezici Kütüphane, bugüne kadar 30’a yakın bölgeyi dolaşarak, aralarında mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının da bulunduğu yaklaşık 5 bin çocuğa kütüphane hizmeti sundu. Kitapları çocuklarla buluşturmanın yanı sıra, Gezici Kütüphane, eski sokak oyunlarını canlandıran etkinliklerle de büyük ilgi topluyor.

ÇOCUKLAR SOKAK OYUNLARINI ÖĞRENDİ, BÜYÜKLER NOSTALJİ YAŞADI

Bu kapsamda Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi’nin düzenlediği unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları şenliğinin ikincisi Batıpark’ta gerçekleşti. Etkinlikte, çocuklar seksek, halat çekme, sandalye kapmaca, ip atlama ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunları oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Şenlik, yalnızca çocuklar için değil, ebeveynler için de nostalji dolu bir atmosfer sundu. Çocuklarının oyunlarına kayıtsız kalamayan bazı veliler, onlarla birlikte bu neşeli anlara katıldı:

Geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını hatırlatmak ve öğretmek istiyoruz. Aynı zamanda, ebeveynlerin de geçmişte oynadıkları oyunları hatırlayarak çocuklarıyla bağ kurmalarını sağlıyoruz. Gezici Kütüphane’mizle birlikte, bu tür etkinlikleri Samsun halkına sunmaya devam edeceğiz.

"ÇOCUKLUĞUMUN OYUNLARINI TEKRAR YAŞADIM"

Şenliğe katılan velilerden Soner Han Sağlam, çocukluğunun oyunlarıyla yeniden karşılaşmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek şunları söyledi:

Seksek, halat çekme gibi oyunları görünce çocuğumu da alıp şenliğe geldim. Oğlum henüz 2,5 yaşında, biz ise çocukken dışarıda oyun oynayan bir nesildik. Onu böyle bir ortamda oyun oynarken görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Kendi çocukluk oyunlarımı yeniden yaşamak harika bir deneyimdi.

Bir diğer katılımcı Hasret Adıyaman Erbay da çocukların açık havada bu tür oyunlarla buluşmasının önemine dikkat çekerek,

Evde kapalı kalan çocuklar için bu tür etkinlikler gerçekten çok değerli. Çuval yarışı, halat çekme, seksek gibi oyunlar oynadılar. Biz bu oyunları sokakta oynardık, şimdi çocuklarımız da bu program sayesinde bunları keşfetmiş oldu. Ayrıca kitap ödülleri de onları kitaba daha çok yaklaştırdı

ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Bartu Gül, günün neşesini paylaşarak,

Burada çok eğlendim ve en sevdiğim oyun halat çekme oldu. Sandalye kapmaca oyununda ise ikinci oldum, bu da beni çok mutlu etti

dedi.

Bir başka katılımcı Meryem Erbay, kitap hediye edildiği için çok mutlu olduğunu dile getirirken, İpek Demircan ise "Annem ve babamın çocukken oynadığı oyunları oynamak benim için gerçekten çok keyifliydi," sözleriyle etkinlikten duyduğu memnuniyeti paylaştı.