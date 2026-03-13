ÖSYM pazar günü üç sınav düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takviminde yoğun bir hafta sonu dönemine giriyor.

Özellikle bahar aylarında eğitim ve sağlık sektörlerindeki kariyer adımlarını belirleyecek önemli sınavlar peş peşe uygulanıyor.

Bu kapsamda, adayların hazırlık süreçleri hız kazanırken pazar günü, birden fazla sınav gerçekleşecek.

3 SINAV BİRDEN YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları'na Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanı'nda Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 15 Mart Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2026-MEB-EKYS 50 ilde 52 sınav merkezinde düzenlenecek.

Sınav için 133 bina ve bin 875 salon kullanılacak.

51 BİNİN ÜZERİNDE ADAY KATILACAK

MEB-EKYS uygulamasına 51 bin 324 aday katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak görev yapan adayların katılacağı sınav, saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV 150 DAKİKA SÜRECEK

Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

12.45'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sonuçlar 9 Nisan'da açıklanacak.

TUS 14 İLDE, STS TIP DOKTORLUĞU ANKARA'DA DÜZENLENECEK

2026-TUS 1. Dönem, 14 il ve 15 sınav merkezinde Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi şeklinde yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve bin 198 salon, Klinik Tıp Bilimleri Testi için 69 bina ve bin 263 salon kullanılacak.

Temel Tıp Bilimleri Testine 32 bin 927, Klinik Tıp Bilimleri Testine 34 bin 531 aday katılacak.

2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem ise yalnız Ankara'da iki aşama olarak düzenlenecek.

ADAYLARIN 135 DAKİKASI OLACAK

Birinci aşama için bir bina ve 3 salon, ikinci aşama için 5 bina ve 76 salon kullanılacak.

Birinci aşamaya 52, ikinci aşamaya bin 439 aday katılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu ikinci aşaması saat 14.45' te başlayacak.

İki sınav için testler 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak.

Adaylara 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

TUS 1. DÖNEM İÇİN YARIM SAAT EK SÜRE KULLANILABİLECEK

Öğleden önceki oturumlar 12.30'da, öğleden sonraki oturumlar 17.00'de sona erecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar TUS 1. Dönem için 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Sınavların sonuçları 15 Nisan'da açıklanacak.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİNE RESMİ SİTEDEN ULAŞILACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, pazar günü 07.00-14.30 saatlerinde açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.