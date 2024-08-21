Sınıf kuraları çekildi mi 2024-2025? Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. Sınıf ve 5. sınıf otomatik kayıt sınıf belirleme ve sınıf değişikliği yönergesi yayımlandı. Bu kapsamda, "sınıflar belli oldu mu" sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yerini aldı. Peki, sınıf kuraları çekildi mi? Sınıflar açıklandı mı? İşte detaylar...

Editör: Yağmur Dinç

Yeni eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi başlıyor.

Öğrenciler, ders sıralara dönüşü bekliyor.

1. ve 5. sınıflar için merak edilen konu ise sınıf kuraları...

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacak ve bakanlığın elektronik sistemi üzerinden sınıflar belirlenecek.

Bu kapsamda, "sınıflar belirlendi mi", "sınıflar açıklandı mı", "sınıf değişikliği nasıl yapılır" gibi sorular gündemde yerini aldı.

Peki, sınıf belirleme kurası ne zaman 2024-2025? İşte detaylar...

SINIFLAR BELİRLENDİ Mİ

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan sistemle birlikte 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek.

Buna göre sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR

İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.

Ortaokullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir.