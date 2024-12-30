SON DAKİKA: İstanbul'da okul saatlerine yeni yıl ayarı

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre; İstanbul'da yarın okulların kapanış saatlerine yeni yıl ayarı yapıldı.

Bu kapsamda 1 günlük yılbaşı tatilinden önce trafikte olumsuz bir durum yaşanmaması için okullar, yarın saat 16.00'da kapanacak.

Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Valiliği'nden geldi.

TÜM KURUMLARDA EĞİTİM 16.00'DA BİTECEK

İstanbul'daki tüm eğitim kurumları için geçerli olacak karar için İstanbul Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir."