Son dakika! KPSS ön lisans sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Sınav sonuçlarının 20 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. ÖSYM, sınav sonuçlarını bugün açıkladı.

Haber Merkezi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans sonuçlarını bekleyen adayların sınav sonuçları belli oldu.

Kamuda memur olarak görev almak isteyen 2 yıllık üniversite mezunlarının katıldığı KPSS ön lisans sınav sonuçları ÖSYM AİS sitesi aracılığıyla sorgulanabiliyor.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

1 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre sonuçlar açıklandı.

Sınava 1 milyon fazla aday katılım sağlamıştı.

Adaylar TC kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

"KPSS ÖN LİSANS SINAVI’NIN DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI"

ÖSYM'nin konuya ait duyurusu şöyle:

2024-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.