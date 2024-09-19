SON DAKİKA! YKS ek tercih sonuçları açıklandı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları açıklandı. İlk tercih sonuçlarına göre bir üniversite kazanamayan adaylar, ek tercihlerle bir programa kayıt olabilecek

Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk yerleştirme sonuçları açıklanmış ardından ise ek tercih dönemi başlamıştı.

Üniversiteli olmak isteyen ve tercihlerini yaptıktan sonra heyecanla bekleyen adaylar için, ek yerleştirme sonuçları da açıklandı.

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden duyuruldu.

KİMLİK NUMARASI VE ADAY ŞİFRESİYLE SONUÇLARA ULAŞILACAK

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

EK KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.