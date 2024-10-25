Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları saat 22.00’de açıklanacak

Haber Merkezi

Sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav süreci, yönetmelikteki değişiklikler üzerine açılan davalar nedeniyle ertelenmişti.

Yönetmelik değişikliği ile sözlü sınavın etkisi %100’den %50’ye indirilmiş ve adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanları eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmişti. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma taleplerini oy birliğiyle reddetmesinin ardından Bakanlık, sonuçları açıklama kararı aldı.

SAAT 22:00'DE SONUÇLAR AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sonuçlarını bu akşam saat 22.00 itibarıyla e-Devlet platformundan öğrenebilecek. İtirazlar ise 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında alınacak ve 11 Kasım’da sonuçlanacak.

Atama tercihleri 14-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 23 Kasım’da duyurulacak.

BAKAN TEKİN PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şöyle: