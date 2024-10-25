Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları saat 22.00’de açıklanacak

Sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav süreci, yönetmelikteki değişiklikler üzerine açılan davalar nedeniyle ertelenmişti.
Yönetmelik değişikliği ile sözlü sınavın etkisi %100’den %50’ye indirilmiş ve adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanları eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmişti. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma taleplerini oy birliğiyle reddetmesinin ardından Bakanlık, sonuçları açıklama kararı aldı.
SAAT 22:00'DE SONUÇLAR AÇIKLANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sonuçlarını bu akşam saat 22.00 itibarıyla e-Devlet platformundan öğrenebilecek. İtirazlar ise 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında alınacak ve 11 Kasım’da sonuçlanacak.
Atama tercihleri 14-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 23 Kasım’da duyurulacak.
BAKAN TEKİN PAYLAŞTI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şöyle:
20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!
Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.
Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.
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