Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

AA

MEB tarafından gerçekleştirilecek atamalar için sözleşmeli öğretmenlik başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda sona erdi, öğretmen adayları başvuru sonuçlarını öğrendi.

20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 87 alanda gerçekleşirken, en geniş kontenjan 3 bin 263 ile sınıf öğretmenliğine ve 2 bin 499 ile özel eğitim öğretmenliğine ayrıldı.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan sözleşmeli öğretmenlik adayları bugün belli oldu.

Sözlü sınava alınacaklar

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvurusu onaylanan adaylardan, KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs arasında elektronik ortamda alınmıştı.

Erişime açıldı

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)