Televizyonda görüp başladığı boccede Türkiye Şampiyonu oldu

Siirt'te yaşayan 15 yaşındaki Erkan Özer, üç yıl önce beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle bocce sporuna adım attı. İlk kez katıldığı okul müsabakasında birincilik elde eden Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bocce takımına seçilerek başarı basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.

Kısa sürede takıma uyum sağlayan ve yeteneğiyle dikkat çeken Erkan, 2022 yılında hem okul sporlarında hem de Adıyaman'da düzenlenen bocce bölge yarışmasında birinci oldu. 2023’te Siirt’te yapılan bölge yarışmasında da birincilik kazandı. Son olarak 19-23 Nisan’da Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası’nda hem ferdi branşta hem de takımıyla birlikte 2 altın madalya kazandı.

"TELEVİZYONDA İZLEMİŞTİM, İYİ OOLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen toplamda 8 madalya sahibi olan Erkan, başarı öyküsünü şöyle anlattı:

Bir gün beden eğitimi öğretmenimiz bocce sporunu tanıttı. Daha önce televizyonda izlemiştim ve bu sporda iyi olabileceğimi düşündüm. Öğretmenim denemek istedi, başarılı olunca okul takımına alındım. Ardından bölge yarışmalarında birinci oldum. Kendimi geliştirerek Türkiye şampiyonu oldum.

MİLLİ TAKIMI HEDEFLİYOR

Bocceye tutkuyla bağlı olduğunu vurgulayan Erkan, antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü ve en büyük hedefinin milli takım formasını giymek olduğunu söyledi:

Milli takım seçmeleri yaklaşıyor. Ay-yıldızlı formayı giymeyi çok istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışıyorum. Ailemi ve çevremi madalyalarımla mutlu etmek en büyük motivasyonum.

"ERKAN, BOCCEDE GELECEK VADEDİYOR"

Erkan’ın antrenörü Mesut Eryeşil de genç sporcunun azmiyle öne çıktığını belirterek, şunları söyledi: