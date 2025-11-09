Trabzon’da Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi öğrencilerle buluşuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi’nde yıllar önce okul olarak hizmet veren bina, üç yıl önce yapılan restorasyon ve düzenlemelerle Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü.

TARIM, TASARIM VE ATÖLYE DENEYİMLERİ

Bina; tarım uygulama bölümü, tasarım ve geri dönüşüm atölyeleri ile kümes hayvanları için alanlar oluşturularak modern eğitim ihtiyaçlarına uygun hale getirildi. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

TEMEL YAŞAM BECERİLERİ KAZANDIRILIYOR

Okul yöneticileri randevu alarak öğrencilerini merkeze getirebiliyor. Merkez, çocuklara temel yaşam becerilerini kazandırmayı ve hayata dair farkındalık oluşturmaya odaklanıyor.

Minik Kalpler Anaokulu’nun 25 öğrencisi de merkeze gelerek taş değirmende mısır unu yapımı, bahçede fide dikimi, odun kesme ve atölye çalışmaları gibi pek çok etkinliği deneyimledi.

ÖĞRENCİLERE VE AKADEMİSYENLERE DENEYİM ALANI

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, merkezin öğrencilerde hayata dair farkındalık oluşturduğunu belirtti. Uygun, merkezde bugüne kadar 700 öğretmen ve çok sayıda üniversite öğrencisi ile akademisyenin eğitim deneyimi kazandığını söyledi.

Merkezin sağladığı imkanlarla öğrenciler; ayran ve mısır unu yapımından, çiftçilerin karşılaştığı zorluklara kadar birçok konuyu uygulamalı olarak öğrenebiliyor.

"HAYATA DOKUNAN EĞİTİM, KALICI ÖĞRENMEYİ SAĞLIYOR"

Uygun, merkezin önemini şöyle özetledi:

Çocuklarımızın ezbercilikten uzak, hayata dokunarak öğrenmesi açısından bu tür mekanlar önemli bir avantaj sağlıyor. Burada öğrencilerimizle aktif olarak rol alıyor ve öğrendiklerini uygulama imkanı buluyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi kapsamında kentteki tarihi, kültürel ve doğal destinasyonların da eğitimde kullanıldığını aktaran Uygun, bu çalışmaların öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

ÖĞRENCİLER DENEYİMDEN MEMNUN

Merkeze gelen 6 yaşındaki İpek Gedikoğlu, gün boyunca etkinliklerden keyif aldığını belirterek, “Güzel bir gün geçirdim, tekrar gelmek isterim.” dedi.

Öğrenci Kuzey Çakmak ise bitkilerin nasıl korunacağını öğrendiğini ve halat çekme oyunundan büyük keyif aldığını ifade etti.