Trabzonlu öğretmen ve öğrencilerinin manilerle öğrenme yolculuğu

AA & Ensonhaber

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Her Okulun Projesi Olsun (HOPO)” projesi kapsamında, Yavuz Selim İlkokulu 4-D sınıfı öğretmeni Gamze Beşel, geleneksel kültür öğeleriyle ders içeriklerini bir araya getiren dikkat çekici bir projeye imza attı. Öğrencilerin hem dersleri daha kalıcı şekilde öğrenmesini hem de bölgeye özgü sözlü halk edebiyatı geleneğiyle tanışmasını amaçlayan Beşel, hazırladığı projeye “Öğrenmeye Yok MANİ” adını verdi.

Bölgenin düğün ve yayla şenliklerinde sıklıkla duyulan, halk şiiri formundaki atma türkülerden esinlenen proje; Türkçe, matematik, fen bilimleri ve hayat bilgisi gibi derslerde işlenen konuların, mani ve atışma türküleriyle ifade edilmesini içeriyor. Beşel’in bu yenilikçi yaklaşımı, HOPO İl Finalleri’nde birincilikle ödüllendirildi.

DERSLER ŞİİRE DÖNÜŞTÜ, BİLGİ KALICILAŞTI

Proje kapsamında öğrencileriyle birlikte maniler yazan ve bu eserleri atışmalarla zenginleştiren Beşel, dersleri eğlenceli ve etkileşimli hale getirmenin ötesine geçerek, öğrencilerin yazdığı ürünleri kitaplaştırdı. Beşel, Anadolu’nun sözlü kültür miraslarından biri olan şiirsel anlatımı sınıf ortamına taşımakla kalmadıklarını, aynı zamanda bu geleneğin yeni kuşaklara aktarılmasına da katkı sunduklarını belirtti:

Manilerle atışalım, bilgiler hem nesilden nesle aktarılsın hem de geçmişimize ait kültürel tohumlar geleceğe taşınsın istedik. Ders kazanımlarına uygun içerikler oluşturduk, ardından çocuklarla birlikte o konuları özetleyen maniler yazdık. Bu manileri de karşılıklı atışma haline getirdik.

KÜLTÜREL MİRAS PANOLARDA, KİTAPLARDA

Projenin sadece sınıf içinde kalmadığını vurgulayan Beşel, diğer öğretmenlerle iş birliği içinde farklı kademelerde özgün maniler oluşturduklarını, seçilen eserleri okul panolarında sergileyip ardından kitap haline getirdiklerini söyledi. Her dersin bu yöntemle ilişkilendirilebildiğini belirten Beşel, gelecek yıllarda projenin ortaokul, lise ve hatta üniversite düzeyine yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

DERSLERE KATILIM ARTTI, VELİLER SÜRECE DAHİL OLDU

Beşel, projenin öğrencilerin derse olan ilgisini ve kavrama düzeylerini artırdığını ifade ederek, “Derslerde hem eğlendik hem öğrendik, hem de bilgiler daha kalıcı hale geldi. Öğrenciler artık ödevlerini istekle yapıyor, büyüklerinden maniler öğreniyor. Veliler de sürece dahil oldu. Bu kültürel etkileşim sınıf ortamını daha canlı kıldı.” diye konuştu.

Öğrencilerin ilk olarak kendi bireysel mani kitapçıklarını hazırladıklarını, ardından bu içeriklerin bir kurul tarafından değerlendirilerek görselleştirildiğini anlatan Beşel, “Amacımız, bu çalışmayı sadece yaşadığımız sınıfla sınırlı bırakmamak. Geçmişten gelen köklü bir geleneği bugünün eğitim sistemine entegre ederek geleceğe taşımak istiyoruz.” dedi.

ÇOCUKLAR HEM YAZDI HEM ANLADI

Projeye katılan öğrencilerden Yağmur Sude Kotan, daha önce mani türünü hiç bilmediğini belirterek, “Öğretmenim sayesinde hem manileri öğrendim hem de dersleri daha iyi anladım” dedi. Hifanur Karson adlı öğrenci ise öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ailesinden mani kültürünü öğrenmeye başladığını ve derslerde işlenen konuları manilerle anlatmanın daha akılda kalıcı olduğunu vurguladı. Karson, fen bilgisi dersinde yazdığı “Mıknatıs çeker beni, demir, nikel, kobalt gibi. Eş kutba düşünce, iter, iter durur beni.” manisiyle mıknatısların özelliklerini çok daha iyi kavradığını söyledi.

EĞİTİMCİLERDEN TAM DESTEK

Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım, projenin sadece edebi bir zenginlik değil aynı zamanda bilim ve teknolojiyi de kapsayan bir öğrenme yöntemi sunduğunu belirterek, “Bu proje sayesinde öğrenciler sadece geleneksel kültürle değil, bilim insanları ve teknolojik gelişmelerle de maniler aracılığıyla tanışıyor. Bu yönüyle derslere ve okumaya olan ilgilerinin arttığını gözlemliyoruz. Eğitime katkısı oldukça yüksek.” değerlendirmesini yaptı.

Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Kadem Uzun da, öğrencilerin dersi neşeyle işledikleri, kalıcı öğrenmenin sağlandığı bu projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.