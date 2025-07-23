TÜİK açıkladı: Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına yönelik "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" başlıklı haber bültenini yayımladı.

Buna göre, kazancı en yüksek olan bölümler de tek tek sıralandı.

Lisans bölümlerinin iş bulma süresinin de sıralandığı listede, kazancı en yüksek olan mesleklerin başını pilotaj çekiyor.

İLK 5 BÖLÜM

Lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği olduğu görüldü.

KAZANCI EN YÜKSEK 5 BÖLÜM

Ön lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölüm, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı olarak belirlendi.

LİSANS MEZUNLARININ KENDİ ALANLARINDA ÇALIŞMA ORANI

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2023 yılında yüzde 55,6 iken bu oran 2024'te yüzde 56,1'e yükseldi. Ön lisans mezunlarında bu oran 2023 yılında yüzde 51,5 iken 2024'te yüzde 51 oldu.

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan, sağlık ve refah (yüzde 79,9), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,4), eğitim (yüzde 63,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 56,8) olarak saptandı. En düşük uyum ise yüzde 20,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan da iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 60), hizmetler (yüzde 59,1), sağlık ve refah (yüzde 44,5) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 44) olarak kayıtlara geçti. En düşük uyumun ise yüzde 8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleştiği tespit edildi.

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