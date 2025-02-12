Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı, 60 ülkede 88 merkezde yapılacak

DHA

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), uluslararası adayların Türkiye'deki üniversitelere kabul sürecinde önemli bir ölçüt olarak uygulanıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sınavın daha geniş bir erişim sağlaması amacıyla yurt dışındaki sınav merkezlerini artırdı.

Kurum, 2025 TR-YÖS/1 sınavına ilişkin başvuru ve sınav takvimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TR-YÖS 60 ÜLKEDE YAPILACAK

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye'deki üniversitelere daha nitelikli ve daha fazla sayıda uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen TR-YÖS, bu yıl 60 ülkede 88 merkezde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'DE 18 İLDE GERÇEKEŞTİRİLECEK

2025 TR-YÖS/1, Türkiye dışında 59 ülkede ve 69 merkezde, Türkiye genelinde ise 18 ilde 19 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2025 TR-YÖS/1, bu yıl 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 12 MART'A KADAR SÜRECEK

2025-TR-YÖS/1'e başvurular yarın başlayacak.

Adaylar yarından itibaren 12 Mart 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin internet sitesinden başvuru yapabilecek.

Geç başvurular, 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak.

Sınav; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde gerçekleştirilecek.